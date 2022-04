Marketing territoriale, Massardi (Lega): “Regione stanzia 3,3 milioni di euro”

Milano. “Stanziati da Regione Lombardia 3,3 milioni di euro per il bando ALL ‘Attrattiva Locale Lombardia’ finalizzati a incrementare il patrimonio pubblico favorendo la crescita dell’attrattività e la migliore fruizione dell’offerta turistica attraverso la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili comunali in Lombardia”. Così Floriano Massardi, Consigliere regionale e vicecapogruppo della Lega al Pirellone.

“Sono ammissibili al contributo regionale le spese tecniche di progettazione, la ristrutturazione e la realizzazione di opere edili ma anche l’acquisto di attrezzature, arredi e dispositivi tecnologici. L’agevolazione si configura come contributo, a fondo perduto, fino a un massimo di 150mila euro pari al 80% delle spese ritenute ammissibili per un importo minimo di 60mila euro”.

“La domanda di partecipazione deve essere presentata sulla piattaforma regionale Bandi online a partire dal 10 maggio ed entro il 10 giugno 2022. Bene questo nuovo bando per la promozione e valorizzazione dell’attrattività della Lombardia in ottica di marketing territoriale” conclude Massardi.