Ok in II Commissione alla legge di semplificazione 2022, “importanti novità”

Milano. Approvato questo pomeriggio in II Commissione affari istituzionali di Regione Lombardia il Pdl 214, di iniziativa del Presidente della Giunta, sulle disposizioni per la razionalizzazione di interventi regionali negli ambiti istituzionale, economico e territoriale. In merito è intervenuto Francesco Ghiroldi Consigliere regionale della Lega e relatore del testo. “La legge di semplificazione normativa per l’anno 2022 contiene numerose disposizioni organizzative per rendere più snelle le pratiche burocratiche e ridurre i tempi per i procedimenti amministrativi. Tra le novità contenute, che dovranno poi essere approvate in Aula consiliare, vi sono misure in favore dei Comuni in condizioni di dissesto finanziario; agevolazioni per l’utilizzo di carburanti a basso impatto ambientale per i mezzi del TPL; semplificazioni sulla disciplina regionale dei servizi abitativi e della gestione, in coerenza con il PRGR, degli impianti di trattamento dei rifiuti, ma anche nuove disposizioni per gli impianti agro-voltaici in aree di cava e in materia di turismo per gli ostelli della gioventù. Non ultime per importanza le proroghe per l’esecuzione delle opere previste nel Piano Fontana a favore dei Comuni”.

“L’obiettivo di questa legge è quello di introdurre novità legislative, in differenti ambiti di competenza regionale, per semplificare ed agevolare i procedimenti con importanti effetti a beneficio di cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni” conclude Ghiroldi.