Dalla Regione 49,2 milioni per gli edifici del patrimonio culturale rurale

Milano. La giunta lombarda ha deliberato il bando “architettura rurale 2022” grazie ai fondi europei del Pnrr dedicati alla valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale. “Si tratta di oltre 49,2 milioni di euro destinati, a realtà pubbliche e private, per il restauro e la conservazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale della Lombardia”, spiega il consigliere regionale della Lega, membro dell’VIII Commissione agricoltura, montagna, foreste, parchi, Floriano Massardi. “Nello specifico si intende preservare i luoghi storici della cultura, materiale e immateriale, attraverso il ripristino della qualità delle strutture esistenti e promuovere, allo stesso tempo, iniziative e attività legate a una fruizione turistico-culturale sostenibile attenta alle tradizioni locali”.

Il contributo concesso per ogni singolo progetto non potrà essere superiore a 150mila euro. Le domande dovranno essere presentate, tramite la piattaforma regionale Bandi online, a partire dal 21 aprile ed entro il 23 maggio 2022.

“Una buona notizia per i nostri territori, la rigenerazione degli edifici appartenenti al patrimonio edilizio rurale è un passaggio importante per non perdere quei luoghi che hanno rappresentato, nei secoli, la storia economico-sociale-culturale della Lombardia”, conclude Massardi.