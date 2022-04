Commissione covid, Girelli (Pd): “Ora è il tempo delle scelte, il Pnrr non basterà”

Milano. “La commissione d’inchiesta ha lavorato tra grandi difficoltà ma è arrivata alla fine e ha messo in luce problemi reali della sanità lombarda, a partire dalla debolezza della sanità territoriale. Questo è il tempo delle scelte che vanno fatte ora per i prossimi anni, senza accontentarsi del PNRR, che dà risorse ed indicazioni importanti ma che non basta se non c’è la volontà di correggere quei problemi creati in tanti anni. La commissione lascia indicazioni preziose che spero vengano raccolte da chi c’è e da chi verrà dopo.”

Lo dichiara Gian Antonio Girelli, presidente della Commissione d’inchiesta sul Covid-19 del Consiglio regionale lombardo, al momento della chiusura della discussione delle relazioni conclusive, oggi in Consiglio regionale.