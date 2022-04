De Rosa (M5S): «Energia e sostenibilità, Regione finanzia visione Cinque Stelle»

Milano. Massimo De Rosa (M5S): «È un bene che Regione Lombardia si impegni a valutare prima e finanziare poi, i progetti relativi alla creazione di Comunità Energetiche sul territorio lombardo. Il Movimento Cinque Stelle è stata l’unica forza politica italiana a dimostrare di avere una visione strategica a lungo termine sia per ciò che concerne il problema energetico, sia per quanto riguarda la sostenibilità. Temi che abbiamo affrontato con proposte concrete quali il Superbonus 110% e la proposta sulle Comunità Energetiche, arrivata addirittura in anticipo rispetto a quanto previsto dalla normativa europea. Finalmente Regione Lombardia ha capito l’importanza di quanto abbiamo sempre sostenuto, recependolo e finanziandolo» così Massimo De Rosa, Consigliere Regionale del Movimento Cinque Stelle, in merito alla decisone della Giunta Regionale, di approvare l’avviso di manifestazione di interesse per la presentazione di proposte di comunità energetiche rinnovabili di iniziativa degli enti locali lombardi.