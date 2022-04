Massardi (Lega): “Dalla Regione 11 milioni per studenti con disabilità sensoriale”

Milano. Al via i contributi regionali per l’anno scolastico 2022-2023 destinati agli studenti lombardi con disabilità sensoriale. “Questa misura è volta a sostenere l’inclusione scolastica sulla base di progetti individuali, per sopperire alle difficoltà nella comunicazione e partecipazione degli studenti”, spiega Floriano Massardi consigliere regionale e vicecapogruppo della Lega.

Si tratta di 11 milioni di euro per servizi, su indicazione dei Servizi sociali dei comuni e degli specialisti del settore. Le domande di contributo devono essere presentate, tramite la piattaforma regionale Bandi online, a partire dall’11 aprile.

“Un’azione importante da parte di Regione Lombardia che destina risorse per ogni grado di istruzione e formazione professionale perché tutti possano avere le stesse possibilità nel diritto allo studio” conclude Massardi.