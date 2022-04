Riforma sanitaria, Tironi spiega: “Questa legge parla del territorio”

Brescia. Si è svolto oggi, nella sede di CNA Brescia, in via Orzinuovi, l’incontro sulla Legge regionale 22/2021 della Regione Lombardia. La consigliera regionale Simona Tironi, vicepresidente della III Commissione permanente sanità e politiche sociali, introdotta da Tobia Rizzini, responsabile CNA Pensionati, ha fatto il punto sulle novità contenute nella nuova riforma della sanità regionale, che andrà definitivamente a regime entro il 2024. “Si tratta in realtà – ha spiegato la consigliera regionale – di una revisione del nostro sistema socio-sanitario, in quanto la vera riforma fu attuata nel 2015. Questa legge parla del territorio, di come verranno potenziate le risorse, con uno stanziamento di due miliardi di euro, di cui un miliardo e 200 milioni provenienti dal Pnrr e 800 milioni messi a disposizione della Regione”. I pilastri sono dati dalla realizzazione di 203 Case di comunità su tutto il territorio lombardo, vere e proprie strutture dotate di Pua (Punto di accesso) dove trovare le prime risposte ai propri bisogni di salute; 60 Ospedali di comunità e 101 Centrali operative, oltre ad ambulatori socio-sanitari. Sono coinvolte tutte le figure professionali, sul piano sanitario e sociale, con un’importante valorizzazione della figura del medico di medicina generale e l’introduzione dell’infermiere di famiglia. “Puntiamo molto anche sulla formazione – ha sottolineato Tironi – e abbiamo triplicato le borse di studio a favore dei giovani”. La Regione ha stanziato anche 85 milioni per la costituzione di un Centro per la prevenzione delle malattie infettive ed un fondo di 5 milioni per la telemedicina.

L’iniziativa è stata organizzata da Cupla Brescia, Coordinamento unitario pensionati lavoratori autonomi, in collaborazione con CNA Pensionati, 50& PIU’ Confcommercio, Confagricoltura, Anap Confartigianato, Coldiretti Pensionati, AP Agricoltori, Fipac Confesercenti, Fnpa Casartigiani.