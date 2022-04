Erba (M5S): «Per il centrodestra lo spiedino bresciano è prioritario rispetto al caro energia»

Milano. La commissione Attività produttive, istruzione, formazione e occupazione ha discusso il progetto di legge: “Valorizzazione della cultura e della tradizione lombarda dello spiedo bresciano e di altri preparati a base di selvaggina“.

Raffaele Erba (M5S): «L’ordine e i criteri attraverso i quali il centrodestra fissa le proprie priorità è imbarazzante. Possibile che sul tavolo della commissione regionale Attività Produttive non ci sia l’emergenza economica, che tramite il caro energia schiaccia le famiglie, o la crisi del lavoro che colpisce le aziende lombarde, ma il progetto di legge sullo spiedo bresciano e sugli altri preparati a base di selvaggina? Viene da chiedersi se la maggioranza semplicemente se ne freghi delle esigenze dei cittadini oppure se sia totalmente scollegata dalla realtà. Con tutto il rispetto per la filiera coinvolta direttamente, trovo inaccettabile la scelta di calendarizzare la discussione di questo pdl prioritariamente, rispetto al pdl che ho depositato: “ Disposizioni in materia di responsabilità sociale delle imprese. Modifiche alla legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 “Il mercato del lavoro in Lombardia ”, o alla proposta di risoluzione relativa al caro energia. Motivo per cui ho scritto al presidente di Commissione, il leghista Senna, per chiedere di calendarizzare quanto prima la trattazione delle proposte di risoluzione e rinnovato l’invito di audizione congiunta presso la IV e la VI Commissione con Zero Waste Europe sul tema dell’economia circolare».