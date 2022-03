Covid, Fumagalli (M5S): «Una tragedia dalla quale Regione non ha imparato nulla»

(red.) Marco Fumagalli (M5S): «Il dato che emerge dall’esito della Commissione d’inchiesta regionale, sull’andamento della pandemia, è come dalla tragedia che il Covid-19 ha rappresentato per il nostro territorio Regione Lombardia non abbia imparato nulla. L’assenza di medicina territoriale, che ha portato al collasso degli ospedali e la privatizzazione scriteriata delle prestazioni sanitarie che ha schiacciato il servizio sanitario regionale pubblico, sono fra i motivi che hanno contribuito al dilagare della pandemia in Lombardia. Eppure, neppure di fronte ai numeri di una tragedia, la politica regionale ha voluto prendere atto del fallimento del modello sanitario firmato Formigoni e Maroni, approvando una riforma sanitaria, la Moratti-Fontana, che procede ancor più spedita nel perseguire un modello sanitario che fa della salute un business» così il Consigliere Regionale Marco Fumagalli (M5S), a margine della conferenza stampa di conclusione dei lavori della Commissione d’inchiesta Covid.