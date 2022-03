Girelli (Pd): “Fiume Chiese, serve un supplemento d’indagine per la depurazione”

(red.) “È molto positivo l’impegno assunto da tutto il consiglio regionale per la valorizzazione del fiume Chiese e del lago d’Idro, ma credo che la risoluzione approvata dall’aula sarebbe stata monca se non fosse stata accolta la nostra richiesta di fare esplicito riferimento al problema della depurazione delle acque”, ha detto Gian Antonio Girelli, presidente della commissione d’inchiesta sul Covid 19, dopo la votazione bipartisan, questo martedì pomeriggio in Consiglio regionale, della Risoluzione per la valorizzazione del fiume Chiese e del lago d’Idro.

“Abbiamo introdotto un riferimento alla mozione che io stesso ho presentato a ottobre in consiglio regionale”, ha aggiunto Girelli, “nella quale chiedevamo un supplemento di indagine sul progetto che prevedeva i depuratori di Montichiari e Gavardo proprio sull’asta del Chiese, ed eventualmente individuare altre soluzioni. La mozione era stata votata a larghissima maggioranza, senza contrari e con solo 4 astenuti. Credo che si debba tornare su quel punto se vogliamo davvero valorizzare il fiume, il lago e il territorio ad essi connesso”.