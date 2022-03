Fiasconaro (M5s): “Il consiglio regionale approva la valorizzazione e tutela del fiume Chiese”

(red.) “Dopo tanto lavoro e tanti dibattiti finalmente è stato approvato, anche in consiglio regionale, il documento condiviso per la ‘Tutela e valorizzazione del Fiume Chiese e del Lago di Idro’. Sono soddisfatto”, informa in una nota il consigliere Andrea Fiasconaro (M5S), “di aver contribuito alla sua stesura e che sia avvenuto per la Giornata mondiale dell’acqua. Una coincidenza che ci ricorda quanto sia fondamentale questa risorsa per la nostra vita e quanto sia importante proteggerla. Ecco perché mi auguro che si passi presto dalle parole ai fatti, mettendo in atto soprattutto i tre punti che fin da subito hanno rappresentato il cuore della mia proposta, da cui poi è nato il documento approvato oggi”.

“Mi riferisco”, prosegue Fiasconaro, “alla necessità di sottoscrivere e promuovere un Contratto di Fiume specifico per il fiume Chiese; promuovere tecniche innovative di irrigazione che puntino al risparmio e a un miglior utilizzo della risorsa idrica, sostenendo queste pratiche anche con finanziamenti pubblici; e infine, promuovere il ‘Cammino al passo del Chiese’, inserendo il percorso all’interno della Rete Escursionistica Lombarda (Rel). Con lo scopo finale di incentivare il turismo lento e la conoscenza del patrimonio ambientale, paesaggistico e storico-culturale del bacino del fiume Chiese e del Lago di Idro. E’ giunto il momento che Regione mostri concretamente la volontà di tutelare il fiume Chiese”.