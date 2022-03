Massardi (Lega): “1 milione di euro per chi avvia nuove imprese in Lombardia”

(red.) La giunta regionale lombarda ha approvato i criteri dell’edizione 2022 del bando ‘Nuova impresa’ in collaborazione con Unioncamere Lombardia. L’obiettivo è quello di sostenere, in continuità con l’edizione 2021, l’avvio di nuove imprese e l’autoimprenditorialità attraverso l’erogazione di contributi a fondo perduto sui costi connessi alla creazione delle nuove imprese.

“Possono partecipare”, spiega il consigliere regionale e vicecapogruppo della Lega Floriano Massardi, “tutte le micro, piccole e medie imprese che hanno aperto una nuova attività in Lombardia dal 1°gennaio 2022 ma anche i lavoratori autonomi attivi dalla stessa data. Si tratta nello specifico di uno stanziamento di 1 milione di euro che consiste nell’erogazione di un contributo, a fondo perduto, fino al 50% della spesa ritenuta ammissibile nel limite massimo di 10mila euro e prevedere un intervento minimo di 3mila euro. Le spese dovranno essere sostenute e quietanzate a seguito di avvio dell’impresa dal 1° gennaio 2022 ed entro il 31 dicembre 2022”.

“Le domande di finanziamento, corredate dalla rendicontazione”, conclude Massardi, “potranno essere trasmesse in via telematica al sito http://webtelemaco.infocamere.it del 4 aprile 2022 e fino al 31 marzo 2023. Prosegue anche quest’anno l’impegno di Regione Lombardia in favore dello sviluppo del tessuto economico e occupazione dei territori, un incentivo importante in un momento difficile ma di ripartenza per l’economia lombarda”.