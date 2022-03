Alberti (M5S) sul depuratore del Garda: “Foroni smetta di prendere in giro tutti”

(red.) «Sul Depuratore del Garda Foroni la smetta di prendere in giro sindaci, Provincia, associazioni e cittadini». Lo dice il consigliere regionale del M5S Ferdinando Alberti dopo le ultime dichiarazioni rilasciate dall’Assessore al Territorio della Regione Lombardia.

«Lunedì Foroni ha ricevuto i sindaci contrari all’attuale progetto del Depuratore del Garda e ricorrenti al Tar, dicendo loro di presentare uno studio di fattibilità alternativo che verrà vagliato dalla Regione. Solo ora si mostra disponibile a considerarne uno alternativo quando io avevo già fatto un’identica proposta a fine 2019 tramite mozione? In quell’occasione avevo chiesto di commissionare, tramite Regione Lombardia, uno studio tecnico-scientifico serio e alternativo a quello esistente. La sua risposta insieme a quella della maggioranza era stato un secco no, tanto che ho dovuto ritirare quella proposta per procedere ad una serie di inutili tavoli. Se oggi Foroni reputa opportuno procedere a uno studio alternativo, di fatto ammette implicitamente che quello precedente non è valido. Proprio per questo non avrebbe fatto meglio ad accogliere subito il mio suggerimento, senza perdere tempo inutilmente?»

«La motivazione alla base della mia richiesta – ricorda Alberti – era legata al fatto che l’unico studio ad oggi, incredibilmente, ancora tenuto in considerazione è un parere di parte che non si basa su dati scientifici, ma su ipotesi per lo più politiche, che mira a suffragare la bontà di alcune scelte, piuttosto che promuovere reali alternative».

Alberti ha poi presentato un’interrogazione più recente, il 28 febbraio: «In quell’atto, al quale non è ancora pervenuta risposta, ho contestato all’Assessore Foroni il fatto che andasse dalle associazioni a dire che se ci fosse un’unità territoriale, lui sarebbe disponibile ad impugnare la nomina del commissario alla Corte costituzionale. Rispetto a questo tema però ho ricordato che le dichiarazioni dell’Assessore in ordine ad una possibile impugnativa risalgono a dicembre 2021, quindi ben oltre i 60 giorni previsti dall’art. 127 della Costituzione e quindi fuori tempo massimo per l’impugnazione diretta dinnanzi alla Corte. Ora, quello che al massimo può fare è unirsi ai sindaci ricorrenti condividendo i loro esposti fatti al TAR e, come extrema ratio, ricorrere alla Consulta in via incidentale. La mia domanda rivolta all’Assessore è stata chiara: cosa ha intenzione di fare? Intanto i segnali dei territori sono chiarissimi. Il solo fatto che i sindaci impugnino tutti insieme gli atti prodotti dal commissario significa che da parte loro c’è un’evidente contrarietà all’attuale progetto del Depuratore. Le associazioni sono sulla stessa lunghezza d’onda, come la Provincia che ha approvato una mozione che è rimasta totalmente disattesa. Con tutti questi importanti avvenimenti cosa pretende ancora Foroni dal territorio? Vuole siano i sindaci a produrre lo studio alternativo? Pretendiamo che Foroni faccia chiarezza prima di tutto con sé stesso, poi con i cittadini. Per risolvere questo problema annoso c’è bisogno di persone che trattino la questione con serietà. Foroni la smetta quindi di girare intorno al problema, perdendo tempo. Il territorio ha bisogno di risposte immediate, rispetto a un problema che necessita di una soluzione definitiva» conclude Alberti.