Massardi (Lega): “Da Regione 2 milioni di euro per premiare il merito scolastico”

(red.) “Un buono fino a 1500 euro per gli studenti con voti alti. Questo è quanto previsto nel bando ‘Dote Scuola – Merito’ finalizzato a premiare gli studenti del secondo ciclo di istruzione e di formazione professionale che si sono distinti negli studi nel corso dell’anno scolastico 2020/2021”. Lo annuncia il Consigliere regionale e vicecapogruppo della Lega Floriano Massardi.

“Con la Dote Merito, Regione Lombardia riconosce un buono da 500 euro agli studenti eccellenti (media del 9) del terzo e quarto anno delle scuole secondarie di secondo grado e un buono da 1500 euro per chi conclude il ciclo di studi con il massimo dei voti: 100 e lode all’esame di Stato, 100 agli esami di diploma dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP)” spiega Massardi.

“Si tratta di un contributo per sostenere le spese di acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica ma anche spese di iscrizione e frequenza a percorsi accademici o di formazione superiore – aggiunge Massardi. La dotazione complessiva del bando è di 2 milioni di euro ed è possibile presentare domanda a partire dal 10 marzo e fino al 12 aprile 2022 sulla piattaforma regionale informativa Bandi online. La Dote Scuola – Merito rappresenta un sostegno concreto per famiglie e studenti in un periodo non facile: premiare il merito scolastico per completare al meglio i percorsi di studi” conclude Massardi.