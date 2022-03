“I Comuni della Lombardia”, sesta edizione del volume Anci

(red.) E’ online la sesta edizione de “I Comuni della Lombardia”: il volume che descrive le principali caratteristiche territoriali, istituzionali, economico-finanziarie e socio-demografiche dei 1.506 Comuni lombardi, utilizzando come fonti primarie i dati ufficiali più recenti e disponibili per ciascun settore d’indagine. Il libro, curato da IFEL – Fondazione ANCI , presenta in forma cartografica e tabellare (per classe demografica e provincia), le “misure” della Lombardia vista dal comparto comunale.

“In questi ultimi anni segnati dalla pandemia i Comuni – spiega il Presidente di Anci Lombardia Mauro Guerra nel presentare il volume – con il loro impegno a supporto delle comunità, hanno dimostrato di essere concretamente a fianco dei cittadini, contribuendo con grande forza e determinazione alla coesione, tenuta e sviluppo dei territori. I mesi che ci lasciamo alle spalle confermano la centralità dei Comuni ed evidenziano il prezioso lavoro dei Sindaci quale presidio imprescindibile per la tenuta economica e sociale delle comunità.

Il volume I Comuni della Lombardia 2022 intende restituire al lettore una fotografia chiara e nitida dei Comuni lombardi e dello straordinario e variegato mondo che lo compone. I numeri, i dati e le tante tabelle su temi di carattere istituzionale, sociodemografico ed economico-finanziario, descrivono con grande precisione la preziosa risorsa rappresentata dai Comuni. Nel 2022, ci attendono nuove sfide, rischi e opportunità, dalla semplificazione della pubblica amministrazione e dell’attività amministrativa, ai temi della sostenibilità, dell’innovazione, della coesione e dello sviluppo dei territori, attraverso la costruzione di progettualità più ampie che guardino con coraggio e pensiero al futuro. La sfida del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è aperta e i Comuni, parte attiva nella realizzazione dei progetti, sono all’opera per tradurla in crescita e sviluppo delle città e dei borghi. Ci attende un duro lavoro ma anche un’opportunità straordinaria nell’interesse delle nostre comunità e delle future generazioni.

Anche quest’anno – conclude Guerra – il compendio, giunto alla sua sesta edizione, si avvale della preziosa collaborazione di IFEL-Fondazione ANCI, che ringrazio per gli approfondimenti che ci propone sulle principali caratteristiche economico-finanziarie dei nostri Comuni”.