Ghiroldi (Lega): “Commissione Ue 2022, montagna e immigrazione al centro”

(red.) E’ stata approvata oggi in II Commissione Affari istituzionali di Regione Lombardia il documento relativo al Programma di lavoro della Commissione Ue per l’anno 2022.

In merito è intervenuto il Consigliere regionale della Lega, membro della stessa Commissione, Francesco Ghiroldi: “Questo testo definisce e illustra le iniziative che la Commissione Ue prevede di realizzare dando seguito al discorso sullo stato dell’Unione, che viene pronunciato ogni anno dinanzi al Parlamento europeo. All’interno delle varie azioni programmate da Bruxelles ho presentato un’osservazione tesa a sostenere l’applicazione della fiscalità di vantaggio per le aree svantaggiate di montagna”.

“Si tratta di attuare azioni di riequilibrio territoriale che garantiscano un adeguato sviluppo di tutte le comunità tenendo conto delle diverse opportunità di crescita di ciascuna area, con particolare attenzione alla definizione di fiscalità di vantaggio per le zone a elevata difficoltà geografica. Il fine è quello di evitare lo spopolamento nonché la marginalizzazione dei territori montani” spiega Ghiroldi.

“Queste aree vivono da anni di una costante emigrazione che causa un grave impoverimento dei territori, la perdita di tradizioni e il conseguente abbandono e aumento dei dissesti idrogeologici stante la mancanza periodica di interventi umani. Con questa osservazione – sottolinea Ghiroldi – l’idea è quella di sostenere differenze di fiscalità con le aree più ricche per riequilibrare le zone e garantire un futuro alle prossime generazioni. Oggi in alcune aree della Val Camonica il tasso di ritorno dei ragazzi che frequentano l’università è inferiore al 5%, un vero e proprio dramma sociale e demografico”.

Nella stessa seduta regionale sono state approvate altre quattro osservazioni al Programma di lavoro della Commissione Ue 2022.§

“Esse riguardo la promozione dello stile di vita europeo e – prosegue Ghiroldi – in particolare alla gestione del fenomeno migratorio, testi riassunti di seguito:

– evitare l’isolamento italiano quale territorio di confine slegando la politica comunitaria da questioni demografiche;

– contribuzione materiale ed economica per il rimpatrio dei non aventi diritto;

– contrasto all’accesso forzoso nelle acque territoriali ai danni del nostro Paese;

– nell’ambito della riforma del Regolamento di Dublino, l’eliminazione del principio del Paese di prima accoglienza in funzione di un equo sistema di redistribuzione.

Osservazioni di buonsenso nell’interesse del nostro Paese e di tutti i cittadini, sia a livello locale che a livello nazionale. L’aspettativa è che l’Europa sappia finalmente accogliere questi fondamentali aggiornamenti” conclude Ghiroldi.