Beccalossi: “Togliamo le onorificenze al maresciallo Tito”

“Un impegno alla Giunta Fontana per chiedere al governo la revoca di tutte le onorificenze concesse dall’Italia al Maresciallo Tito, in quanto criminale e responsabile del dramma di un popolo. Oggi il consiglio regionale, approvando la mozione del consigliere Bastoni che ha giustamente richiamato il tema delle foibe, ha accolto la mia proposta di aggiungere un punto fondamentale: è impossibile conciliare tutte le iniziative legate al giorno del ricordo continuando a mantenere il principale responsabile in un elenco che lo accosta ai più grandi nomi italiani”.

Lo dichiara Viviana Beccalossi, presidente del Gruppo Misto, a margine dei lavori del consiglio regionale che ha votato la mozione proposta dal consigliere Massimiliano Bastoni (Lega) “Azioni regionali per la tutela della memoria, con particolare riguardo ai massacri delle Foibe e all’esodo istriano, giuliano, fiumano e dalmata”. “Parlare del nostro passato proprio in questi giorni in cui le preoccupazioni di tutto il mondo vanno ai fatti dell’Ucraina”, conclude Viviana Beccalossi, “non è certo anacronistico, ma richiamando una grande tragedia italiana rafforza la nostra condanna contro la guerra e tutti i crimini che vedono i civili come vittime innocenti”.