Ghiroldi (Lega): “tutela fauna selvatica, tra equilibrio ambientale e attività venatoria”

(red.) Via libera questo pomeriggio dall’VIII commissione agricoltura, montagna, foreste e parchi di Regione Lombardia alle modifiche del regolamento circa le norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria.

In merito è intervenuto il Consigliere regionale della Lega Francesco Ghiroldi membro della Commissione e firmatario di alcune modifiche: “con il passaggio odierno si aggiorna un testo importante per tutto il settore a seguito del radicale mutamento del quadro normativo di riferimento in relazione alla materia faunistico-venatoria. Questo regolamento regionale ha un ambito applicativo molto ampio – spiega Ghiroldi – e riguarda l’istituzione e la gestione delle zone destinate all’allenamento e all’addestramento dei cani da caccia e alle prove cinofile, i richiami vivi di cattura, l’esercizio venatorio in zona Alpi, l’allevamento di fauna selvatica autoctona, limitatamente alle classi mammiferi e uccelli, a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale e amatoriale e l’allenamento e addestramento dei cani da caccia di età non superiore a quindici mesi”.

“Tutte queste circostanze, insieme a valutazioni di natura tecnica, hanno fatto ritenere opportuno, pur nel mantenimento dell’impianto generale del regolamento, procedere a modifiche finalizzate ad adeguarlo all’evoluzione normativa nonché a rispondere a istanze rappresentate da associazioni venatorie. Con questo aggiornamento la Regione interviene in maniera puntuale su un regolamento importante per le associazioni del settore e per tutto il territorio lombardo” conclude Ghiroldi.