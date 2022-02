Lombardia, redditi dei politici: tra i bresciani svetta Caparini

(red.) Dopo i redditi dei parlamentari bresciani e quelli di assessori e consiglieri al Comune di Brescia, ecco che anche il Pirellone pubblica i compensi dei politici lombardi. E non solo i patrimoni dei consiglieri regionali e assessori, ma Palazzo Lombardia ha reso note anche anche le spese sostenute dai singoli gruppi politici, così come le trasferte e le consulenze.

Una “glasnost” che allontana lo spettro di quella che venne definita la “Rimborsopoli” dell’era Formigoni, da cui scaturì una (imbarazzante) inchiesta in cui vennero indagati decine di politici (anche bresciani), finiti sotto la lente per i rimborsi “gonfiati” e che costituì una pagina non proprio edificante della politica lombarda ed italica in generale.

Come scrive Bresciaoggi, a salire sul gradino più alto la vicepresidente della Regione, nonché assessore al Welfare, Letizia Moratti con una dichiarazione dei redditi riferita al 2020 he ammonta a quasi mezzo milione di euro (478.943). Al secondo posto il governatore Attilio Fontana, con 277.333 euro di imponibile, tra stipendio e consulenze.

Tra i bresciani (sempre per i redditi lordi riferiti al 2020) l’assessore al Bilancio Davide Caparini ha dichiarato guadagni per 157.899 euro, mentre l’assessore Alessandro Mattinzoli 132.303 euro, Fabio Rolfi 101.844.

Riccardo De Corato ha dichiarato 134.351 euro, Melania Rizzoli 119.844, Pietro Foroni 115.952, Stefano Bruno Galli 102.814, Guido Guidesi 99.409, Alessandra Locatelli 98.972 e Lara Magoni 103.927. Alan Christian Rizzi ha percepito redditi per 97.132, Antonio Rossi 104.572. Fabrizio Sala 101.844, Massimo Sertori 431.704, Claudia Terzi 100.125 e Fabrizio Turba 115.303.

Per i compensi percepiti invece nel 2021, il bresciano Davide Caparini ha guadagnato 152.460 mila euro (75.924 come indennità di carica, 25.920 di indennità di funzione e 50.616 euro come rimborso forfettario per esercizio di mandato).

L’altro bresciano Alessandro Mattinzoli, lo scorso anno ha percepito guadagni per 151.616 euro, comprensivi di 75.924 per l’indennità di carca, cui si sommano 25.920 di indennità di funzione e 49.772,40 euro di rimborso forfettario per l’esercizio del mandato.

L’assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, il bresciano Fabio Rolfi ha percepito 152.178 euro (75.924 euro come indennità di carica, 25.920 per la funzione e 50.334 euro di rimborsi forfettari).

La consigliera bresciana Viviana Beccalossi (Gruppo Misto) ha dichiarato 101.844 euro, Ferdinando Alberti (M5S) 82.609 euro, Gabriele Barucco 88.884, Claudia Carzeri 96.853 euro. Francesca Ceruti (Lega) ha dichiarato 80.300 euro, i compagni di partito Federica Epis 82.404, Francesco Ghiroldi 79.710 e Floriano Massardi 89.347.

Il bresciano Gian Antonio Girelli (Pd) ha dichiarato redditi per il 2021 pari a 123.386 euro, una ventina di migliaia di euro in più della vice presidente della commissione sanità, Simona Tironi, con un imponibile di 100.075.