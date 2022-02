Disabilità, Mammì (M5S): “L’assessore Locatelli parla di parchi gioco e dimentica le famiglie”

(red.) Gregorio Mammì (M5S): «Come Movimento 5 Stelle siamo sempre favorevoli a iniziative che tutelino le persone con disabilità e le loro famiglie, ma questa iniziativa dell’Amministrazione regionale ci sembra quanto meno sorprendente. Da tempo infatti chiediamo un impegno serio sull’assistenza alle famiglie con minori con disabilità e oggi sentiamo che i fondi regionali vengono usati per i parchi gioco. Oggi l’assessore di Regione Lombardia a Famiglia, Politiche sociali, Disabilità e Pari opportunità, Alessandra Locatelli, ha presentato con il ministro per le Disabilità, Erika Stefani, il nuovo Piano di azione regionale (PAR) rivolto alle persone con disabilità che ammonterebbe a un miliardo di euro spalmato in tre anni: Il primo punto citato riguarda i parchi gioco inclusivi, il secondo le sperimentazioni in ambito formativo e il terzo l’estensione del ruolo delle associazioni per facilitare il percorso all’interno delle strutture ospedaliere delle persone con disabilità anni. A giugno 2021 ho chiesto, con la mozione 610, di agire per garantire la formazione degli operatori sanitari che si occupano di “Assistenza domiciliare integrata” e un più razionale sistema di ripartizione delle risorse, visto che gran parte del budget veniva assorbito da chi si occupa di assistenza agli anziani, ma il Consiglio ha ignorato la mia proposta. A luglio allora ho presentato l’ordine del giorno 1928, in cui ancora una volta chiedevo di ripartire meglio e potenziare le risorse per chi assiste le famiglie con minori con disabilità, ma nonostante l’approvazione del documento da parte del Consiglio regionale nulla è stato fatto. Eppure, per costruire i parchi gioco i fondi sono stati trovati. Chiediamo più serietà e coerenza all’Amministrazione regionale su un tema così delicato. Perché qualunque azione per aiutare le persone con disabilità e chi le accudisce è una buona azione, ma non dobbiamo dimenticare quali sono le priorità» così il Consigliere regionale, segretario della Commissione regionale Sanità, Gregorio Mammì (M5S) interviene in merito al nuovo “Piano di Azione Regionale” (PAR) rivolto alle persone con disabilità, presentato dall’Assessore regionale a Famiglia, Politiche sociali, Disabilità e Pari opportunità, Alessandra Locatelli e dal ministro per le Disabilità, Erika Stefani.