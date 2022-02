Camion in fiamme sulla A1, annullata conferenza al Pirellone

(red.) Grave incidente mercoledì mattina in A1, nel tratto Lodigiano vicino alla barriera Sud di Milano: un’autocisterna che trasportava materiale infiammabile ha preso fuoco in seguito a un incidente in cui è stata coinvolta.

Il sinistro è avvenuto attorno alle 6,30: secondo quanto riferito dalla Polizia stradale, al km 21 in direzione Nord nell’incidente è rimasto ferito un 47enne, il conducente del Tir, subito trasportato in codice giallo all’ospedale di Melegnano. Alta la colonna di fumo, visibile anche a grande distanza, che si è sollevata a seguito del rogo per spegnere il quale sono intervenute diverse squadre di vigili del fuoco.

Da una prima ricostruzione della dinamica, un autoarticolato che trasportava medicinali scaduti si è ribaltato dopo avere impattato contro il new jersey. Il mezzo, dopo l’impatto, ha preso fuoco. Nessun altro mezzo è stato coinvolto. L’autostrada del Sole è bloccata, quindi, attualmente, in entrambe le direzioni tra il casello di Lodi e l’innesto Teem a Cerro al Lambro (Milano) e la viabilità ordinaria risulta, in zona, lungo la statale via Emilia e la provinciale 235, intasata da lunghe code. Code che si concentrano anche in entrata a Milano, tra San Giuliano Milanese e piazzale Corvetto.

A seguito dell’incidente è stata rinviata la seduta prevista in mattinata al Pirellone, sede della Giunta regionale, per presentare i dati congiunturali di industria e artigianato nel quarto trimestre del 2021. Alcuni dei relatori che avrebbero dovuto partecipare all’iniziativa sono rimasti bloccati nelle code dell’incidente, tra questi, il governatore Attilio Fontana, l’assessore allo Sviluppo economico Guido Guidesi, Gian Domenico Auricchio, presidente Unioncamere Lombardia, Francesco Buzzella, presidente di Confindustria Lombardia ed il bresciano Eugenio Massetti, presidente Confartigianato Lombardia.