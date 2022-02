Nuovo Centro Polifunzionale a Sale Marasino, Anelli (Lega): “Ottima notizia”

(red.) “Ringrazio l’assessorato guidato da Pietro Foroni per aver dato seguito, in maniera concreta e in tempi rapidi, all’ordine del giorno che avevo presentato all’ultimo Bilancio di Previsione e approvato dal Consiglio Regionale lo scorso dicembre”. Così Roberto Anelli, capogruppo della Lega al Pirellone, interviene in merito all’odierno via libera della Giunta Regionale allo stanziamento di 450 mila euro per la realizzazione del nuovo Centro Polifunzionale di Protezione Civile e di 580 mila euro alla Comunità Montana del Sebino Bresciano per ampliare il Polo Logistico di Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco situato nel territorio comunale di Sale Marasino (BS).

“Si tratta di un’ottima notizia – prosegue Anelli – che conferma la grande attenzione di Regione Lombardia nei confronti della Protezione civile e del mondo del volontariato”. “Le risorse erogate – conclude il capogruppo della Lega – consentiranno un potenziamento effettivo delle attività a favore della popolazione e rappresentano un ulteriore riconoscimento dell’impegno e della grande determinazione messa in campo dalla Protezione Civile in questo difficile periodo contrassegnato dall’emergenza pandemica”.