Massardi (Lega): “12,1 milioni agli Enti locali per la ricarica dei veicoli elettrici”

(red.) “Il bando è destinato alle Pubbliche Amministrazioni e soggetti pubblici singoli e associati – con sede in Regione Lombardia – quali Consorzi di Comuni, Comunità montane e Autorità di bacino, finanzia – con 12,1 milioni di euro – la realizzazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici su due linee di finanziamento: punti di ricarica per uso esclusivo delle flotte di veicoli elettrici del soggetto pubblico (2 milioni di euro) e punti di ricarica collocati in aree pubbliche destinati al servizio pubblico di ricarica dei veicoli (10,1 milioni di euro)”, così il Consigliere regionale e vicecapogruppo della Lega Floriano Massardi.

“Il contributo – specifica Massardi – è finalizzato all’acquisto e all’installazione di nuovi dispositivi di ricarica per veicoli elettrici e per la mobilità lacuale e fluviale; sono incluse anche le attività di progettazione e le opere complementari all’intervento. L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto fino al 100% delle spese ammissibili e un importo massimo di 200mila euro per ciascuna delle due linee di finanziamento mentre le attività di progettazione sono finanziate fino ad un massimo del 10% del valore”.

“La domanda di partecipazione al bando deve essere presentata, tramite la piattaforma regionale bandi online, entro il 29 marzo 2022. Con questo bando, e il precedente rivolto alle strutture di ricarica per le Pmi, Regione Lombardia prosegue, concretamente, nel sostegno per dotare di una rete capillare di ricarica di veicoli elettrici l’intero territorio lombardo e migliorare la sostenibilità dei trasporti” conclude Massardi.