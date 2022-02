Superbonus, sì della Regione alla mozione Pd per sbloccare la cessione del credito

(red.) Il Partito Democratico in Regione Lombardia chiede che si modifichi il decreto sul superbonus del 110% per l’efficientamento energetico degli edifici, togliendo il blocco della cessione del credito. Lo fa con una mozione urgente, discussa questo martedì 8 febbraio nel consiglio regionale della Lombardia e approvata all’unanimità. Ora il presidente Fontana e gli assessori regionali sono impegnati a sostenere in Conferenza Stato Regioni la modifica del Decreto Sostegni ter del 27 gennaio, durante la conversione in Parlamento.

“Il blocco della cessione del credito a terzi ha l’obiettivo, giusto, di assicurare la trasparenza e di bloccare le speculazioni, ma rischia di mettere in grande difficoltà tanto le famiglie, che si sono già esposte con i lavori, quanto le imprese”, spiega il presidente della commissione d’inchiesta sul Covid Gian Antonio Girelli. “Il superbonus è uno straordinario strumento di sostegno alla nostra economia, che ha anche il vantaggio di apportare migliorie agli edifici che generano una riduzione dell’inquinamento e dell’immissione di gas serra in atmosfera. È una misura che va nella giusta direzione e che va preservata. Bene il voto dell’aula: la voce della Lombardia è stata espressa in modo chiaro”.