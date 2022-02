Massardi (Lega): “dalla Regione 150mila euro per Orti di Lombardia”

(red.) Regione Lombardia ha stabilito i criteri del bando “Orti di Lombardia – anno 2022” circa la promozione e la realizzazione di orti didattici, urbani e collettivi come strumenti per diffondere la cultura del verde e dell’agricoltura, interventi utili anche per riqualificare aree abbandonate, favorire l’aggregazione sociale e lo sviluppo di piccole autosufficienze alimentari per le famiglie”, commenta così l’avviso il Consigliere regionale e vicepresidente dell’VIII Commissione agricoltura, montagna, foreste e parchi della Lega Floriano Massardi.

“Si tratta di 150mila euro messi a disposizione da Regione ai Comuni, Istituti Scolastici ed Enti Gestori di Aree Protette – precisa Massardi che prosegue – le iniziative educative e di formazione saranno realizzate, preferibilmente, con il coinvolgimento delle associazioni agricole di categoria e delle aziende agricole, fattorie didattiche e fattorie sociali per sensibilizzare, specialmente in età scolastica, le nuove generazioni al mondo dell’agricoltura”.

“Il cofinanziamento regionale coprirà il 50% del costo complessivo del progetto con un importo massimo di rimborso spese pari a 300 euro per ciascuna particella componente i lotti destinati a orti urbani, fino a un massimo di 10mila euro; saranno destinati invece 600 euro per ogni orto, nel caso di orti didattici e orti collettivi, fino a un massimo di 1800 euro. Le domande di partecipazione possono essere presentate a partire dal 10 febbraio e fino al 7 marzo 2022 tramite il sito dell’Ersaf” conclude Massardi.