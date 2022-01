Influenza aviaria, Wwf: “Il divieto di utilizzo di richiami vivi non è fatto rispettare”

(red.) Il 23 Gennaio 2021 il TG Lombardia ha trasmesso un servizio sull’epidemia di influenza aviaria che sta colpendo duramente il settore dell’allevamento avicolo nella nostra regione.

Nelle aree ove presenti focolai ad alta patogenicità, si legge in una nota stampa delle guardie venatorie del WWF, è previsto il divieto di utilizzo di richiami vivi appartenenti all’Ordine degli Anseriformi: cioè delle anatre che fanno da richiamo per gli uccelli selvatici.

Il dispositivo dirigenziale del Ministero della Salute del 18/12/2021 l’art. 3 comma 5, recita “nel territorio della ZUR è sospesa la pratica dell’ utilizzo dei richiami vivi dei volatili appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e Caradriformi. E’ inoltre vietato il rilascio per il ripopolamento di selvaggina da penna.”, dispositivo che si applicava nell’immediato e restava in vigore fino al 31 Gennaio 2022.

“La stessa Regione Lombardia”, spiega una nota, “in risposta ai Consiglieri 5stelle, ha comunicato che “il divieto su tutto il territorio regionale dell’utilizzo dei richiami vivi appartenenti all’ordine degli Anseriformi e Caradriformi nella pratica venatoria è effettivo”.

Queste chiare disposizioni non si sono tuttavia tradotte in realtà dal momento che l’attività venatoria presso gli appostamenti fissi di caccia agli acquatici è continuata regolarmente durante tutta la stagione venatoria con la presenza e l’utilizzo presso gli specchi d’acqua, anche nelle aree ove presenti focolai ad alta patogenicità, di centinaia di richiami vivi di anatidi.

Negli ultimi giorni quattro cacciatori sono stati sanzionati dalle Guardie WWF per violazioni alla legge sulla caccia, proprio mentre esercitavano la caccia presso appostamenti agli acquatici in presenza di richiami vivi”.

“Nel corso della nostra attività di vigilanza”, spiegano gli animalisti, “siamo stati più volte interpellati da cittadini e anche cacciatori che segnalavano l’utilizzo dei richiami a fronte del divieto comunicato dalle Autorità”, racconta Filippo Bamberghi Coordinatore Guardie WWF Nucleo Milano. “Tuttavia non è competenza della vigilanza volontaria la materia sanitaria e non possiamo che rimanere testimoni di un divieto scritto sulla carta ma non fatto rispettare”.

Nei giorni scorsi, proprio sul tema dell’utilizzo di richiami vivi nella caccia agli acquatici in Lombardia, nonostante il divieto, è stata anche presentata un’Interrogazione al Parlamento Europeo da parte delle europarlamentari Manuela Ripa (Verts/ALE) ed Eleonora Evi (Verts/ALE). Stupisce che la Federcaccia minacci querele e richieste risarcitorie a fronte di un servizio giornalistico che ha semplicemente raccontato la realtà dei fatti.