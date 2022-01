Fondi per le case popolari, “Mattinzoli si ricordi che è merito del governo Conte 2”

(red.) Nicola Di Marco, capogruppo M5S Lombardia: “Regione Lombardia ha annunciato che grazie ai fondi del Pnrr, 250 milioni di euro serviranno per riqualificare le case popolari. L’assessore Mattinzoli, invece di fare proclami e trionfalismi, dovrebbe però ricordare che questi fondi arrivano grazie al lavoro del governo Conte 2. Come sempre Regione Lombardia continua a prendersi meriti, che non le appartengono. È appena stato annunciato, infatti, che grazie al Fondo Complementare si è chiuso il bando regionale ‘Sicuro, verde e sociale’ per la riqualificazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica in Lombardia. Oltre a questo bando si parla anche, nelle dichiarazioni rilasciate alla stampa, dell’Ecobonus e del Programma sulla qualità dell’abitare (PINQUA). Ora Regione dimostri di essere in grado di non sprecare queste opportunità e di ridare dignità agli stabili e a interi quartieri sommersi dal degrado causato da decenni di malgoverno di centrodestra Lombardo”, conclude Nicola Di Marco.