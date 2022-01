Massardi (Lega): “3 milioni di euro per gli obiettivi agro climatico ambientali”

(red.) Regione Lombardia ha avviato il bando “Sostegno ad investimenti non produttivi connessi all’adempimento degli obiettivi agro climatico ambientali” con una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro. In merito è intervenuto il Consigliere regionale e vicepresidente dell’VIII Commissione agricoltura, montagna, foreste e parchi della Lega Floriano Massardi che spiega: “Questo bando è articolato in due operazioni così suddivise: la prima per la conservazione della biodiversità, con un fondo di 1 milione di euro, mentre la seconda per una migliore gestione delle risorse idriche per 2 milioni di euro. Il bando è rivolto a tutti gli imprenditori agricoli individuali, le cooperative, le persone giuridiche di diritto privato e quelle di diritto pubblico gestori del territorio”.

“La prima misura prevede interventi quali la costruzione di strutture vegetali lineari per arricchire e diversificare il paesaggio rurale, potenziando le reti ecologiche in favore di luoghi di rifugio e riproduzione della fauna selvatica. Sarà inoltre possibile realizzare protezioni fisiche e acquistare cani da guardiania per salvaguardare la presenza di specie selvatiche e consentire la pacifica convivenza sul territorio con agricoltori e allevatori” – dichiara Massardi.

“La seconda operazione permetterà la realizzazione di fasce tampone boscate, il recupero di fontanili e la creazione di zone umide per conservare gli ambienti ad alto valore naturalistico, ricchi di flora e fauna acquatica, e riequilibrare la gestione idrica sui terreni agricoli in territorio montano” – afferma Massardi.

“Il contributo regionale sarà pari al 100% della spesa ammessa per un importo massimo, per ciascuna domanda, fissato in 100mila euro. Le domande potranno essere presentate, nel Sistema Informatico delle Conoscenze (Sis.Co.), a partire dal 16 febbraio e fino al 2 maggio 2022. Con questo importante stanziamento di 3 milioni di euro la Regione conferma il proprio impegno nella difesa e conservazione della biodiversità della Lombardia, connessa all’adempimento degli obiettivi agro climatico ambientali, sostenendo chi vive quotidianamente e si prende cura del nostro territorio” conclude Massardi.