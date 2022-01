Lombardia in arancione da lunedì 17 gennaio

(red.) «La direzione è sicuramente quella, speriamo di riuscire a fermarci prima».

Così ha risposto il governatore della Lombardia Attilio Fontana alla domanda se la Lombardia va verso la zona arancione.

«Sembra che quella sia la direzione» ma «è difficile fare delle previsioni soprattutto perché la variante Omicron è completamente diversa», ha spiegato Fontana a margine del Consiglio regionale. «Lo sviluppo non è paragonabile al vecchio Covid. Non penso si possano fare delle anticipazioni, se già era difficile prima adesso lo è ancora di più», ha concluso.

«Sulle scuole ci siamo sempre adeguati alle decisioni del governo e continueremo a farlo» ha anche chiarito Fontana, alla domanda se la Lombardia continuerà a tenere le scuole aperte. «Continueremo a insistere sulle vaccinazioni . La Lombardia è la Regione che vaccina di più, proseguiamo in questa direzione e guardiamo con moderato ottimismo al futuro», ha aggiunto il governatore lombardo.

A livello nazionale e in Lombardia il tasso di occupazione di posti letto occupati da pazienti Covid nei reparti sale di due punti raggiungendo il 26% e, in 24 ore, il tasso cresce in 5 regioni: continua a salire in Valle d’Aosta, dove arriva al 46% e con +3% la Liguria raggiunge il 39%. Aumenta anche in: Abruzzo (24%), Basilicata (20%), Campania (25%), Emilia Romagna (23%), Friuli (28%), Lazio (24%), Lombardia (29%) , Trento (21%), Piemonte (32%), Sicilia (31%), Toscana (22%), Umbria (31%), Veneto (24%). Stabili Molise (16%), Bolzano (16%), Calabria (al 36%), Marche (25%), Puglia (16%) e la Sardegna (12%).

È stabile, invece, al 17% la percentuale dei posti in terapia intensiva occupato da pazienti Covid (era l’11% il 24 dicembre) ma a livello giornaliero cresce in 6 regioni: Friuli Venezia Giulia (23%), Marche (22%), Trento (30%), Puglia (9%), Sardegna (13%), Sicilia (17%). Il tasso è in calo in Abruzzo (14%), Liguria (20%), Bolzano (18%), Piemonte (22%), Umbria (13%), Veneto (20%). Stabile in Calabria (18%) Campania (11%), Emilia Romagna (17%), Lazio (21%), Lombardia (16%), Toscana (20%),Val d’Aosta (18%) e, sotto il 10%, anche in Basilicata (3%) e Molise (5%).