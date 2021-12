Edilizia scolastica, bando regionale da 60 milioni di euro

(red.) «La Giunta regionale ha approvato la delibera di definizione dei criteri del bando ‘Spazio alla scuola’ che intende inserirsi all’interno delle varie misure nazionali e regionali per l’edilizia scolastica. La finalità principale è dedicata alla realizzazione di nuove scuole primarie e secondarie di primo grado di proprietà degli enti locali».

L’importante stanziamento è stato annunciato dal Consigliere regionale e vicecapogruppo della Lega Floriano Massardi che aggiunge: «l’intenzione è di perseguire le finalità e gli obiettivi di integrazione tra progettazione e didattica, apertura al territorio, sostenibilità, connessione e innovazione degli spazi di apprendimento, superando la logica degli interventi parziali che ormai non riescono più a colmare il gap in strutture scolastiche ormai datate».

«Lo stanziamento finanziario complessivo messo a disposizione da Regione Lombardia – dichiara Massardi – ammonta a 60 milioni di euro e l’agevolazione è concessa sotto forma di contributo a fondo perduto fino al 100%. Per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti sarà richiesto di presentare un progetto in associazione tra più comuni con possibilità di delega anche alla Comunità Montana o all’Unione dei Comuni».

«Gli interventi principali e le spese ammissibili consistono in quanto segue: riconversione e riuso di edifici per uso scolastico; nuove costruzioni all’interno del territorio già urbanizzato; demolizione, ristrutturazione e recupero impianti; acquisto di macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, dispositivi hardware per ambienti didattici, arredi e altri beni mobili a utilizzo pluriennale», precisa il Consigliere Massardi.

«Questa misura, alla quale sarà possibile partecipare dal 25 gennaio fino al 15 marzo 2022, è fondamentale per l’edilizia scolastica degli enti locali in Lombardia, e va ad affiancarsi a quanto verrà stabilito negli interventi da finanziare mediante le risorse del Pnrr. Ancora una volta la Regione anticipa le misure dello Stato centrale e interviene, concretamente con risorse proprie, nell’interesse dei Comuni e, soprattutto, di docenti e studenti» conclude Massardi.