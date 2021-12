Coronavirus, De Rosa (M5S): Moratti fa annunci per mascherare l’ennesimo fallimento»

(red.) Massimo De Rosa (M5S): «Purtroppo, dobbiamo registrare che anche l’Assessore Moratti, dopo il Presidente Fontana, tenti di mascherare il fallimento delle politiche regionali in materia di sanità coprendolo con proclami e annunci a raffica. Oggi l’Assessore ha annunciato altri 800 posti letto, anche se non è chiaro dove sarà reperito il personale e come questo si ripercuoterà sull’attività ospedaliera che non riguarda il Covid. Dopodiché sono stati annunciati importanti investimenti, per lo più di provenienza statale, sulla sanità lombarda. Infine, la riattivazione dei Covid Hotel, con circa trentamila nuovi positivi al giorno in Lombardia, meglio tardi che mai. Tutto bellissimo. Peccato non sia stata spesa una parola per spiegare come mai dalla sera alla mattina il prezzo dei tamponi sia quasi raddoppiato, presso alcuni istituti privati convenzionati. Avevamo chiesto, e torneremo a chiedere, che il prezzo sia calmierato. Per quale motivo Regione Lombardia non è stata in grado attivare protocolli di intesa e accordi locali? Perché anziché avere un sistema centralizzato, capace di rispondere meglio alle esigenze dei cittadini, il centrodestra ha continuato a preferire un sistema in cui di fatto il privato è libero di fare ciò che vuole, senza alcun obbligo rispetto al servizio pubblico? Sono queste le domande alle quali oggi i cittadini avrebbero meritato di avere risposta. Sono queste le domande che il Movimento Cinque Stelle intende porre all’Assessore, non appena ne avrà l’occasione in Consiglio Regionale» così il capogruppo del M5S in Consiglio Regionale, Massimo De Rosa, in merito alle dichiarazioni dell’Assessore al Welfare Letizia Moratti.