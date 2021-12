Beccalossi (Misto): “Tamponi anche nelle parafarmacie e priorità ai vaccinati”

(red.) “Estendere la possibilità di fare tamponi ovunque possibile, in primo luogo nelle 500 parafarmacie lombarde. Inoltre, dare la priorità a chi è vaccinato e che non deve essere messo sullo stesso piano di chi ha scelto di non farlo, mettendo pressione a tutto il sistema dei controlli nelle farmacie. Sono due esigenze che ogni giorno che passa diventano più urgenti, alla luce dell’aumento dei casi in Lombardia e del probabile giro di vite previsto dal Governo”. Lo dichiara Viviana Beccalossi, presidente del Gruppo Misto nel consiglio regionale della Lombardia.

“Le code di ore fuori dalle farmacie -prosegue Viviana Beccalossi- sono lo specchio di un sistema che sta reggendo con sempre più difficoltà al picco dei contagi. Per questo, chiedo alla Giunta di rivedere la sua posizione in merito al ruolo prezioso che potrebbero svolgere le parafarmacie, in un momento in cui la necessità dei controlli si farà giorno dopo giorno sempre più pressante per coloro che sono stati in contatto con positivi e che colpisce soprattutto le famiglie, visto che sono proprio i più giovani ad essere in questo momento più esposti”.

“E’ inoltre inaccettabile -conclude Viviana Beccalossi- continuare a mettere sullo stesso piano vaccinati e non. Le farmacie, ormai da mesi, sono intasate dalle richieste di chi ogni due giorni deve effettuare il tampone avendo scelto di non vaccinarsi. Ora che il sistema è nel caos, non deve essere penalizzato chi, per fortuna la maggioranza, il vaccino lo ha fatto”.