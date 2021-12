Massardi (Lega): “Da Regione Lombardia 2,4 milioni per la difesa del suolo”

(red.) “Via libera dal Pirellone al bilancio di previsione 2022-2024, tra gli emendamenti approvati in Aula consigliare anche quello finalizzato a garantire la copertura finanziaria degli oneri a carico di Regione Lombardia per realizzare, con il concorso degli enti del sistema regionale, interventi su opere di difesa del suolo, alvei e sponde dei corsi d’acqua”. Così il Consigliere regionale e vicecapogruppo, primo firmatario del testo, Floriano Massardi (Lega) che prosegue: “si tratta di un incremento di spese per investimenti pari a 800 mila euro nel 2022, 800 mila euro nel 2023 e 800 mila euro nel 2024. Un importante contributo stanziato dalla Regione volto a garantire il regolare deflusso delle acque in ottica di prevenzione del rischio e salvaguardia della pubblica incolumità”.

“La scelta di avvalersi di ERSAF (Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste) per il prossimo triennio, ente con consolidata e pluriennale esperienza in materia e spiccata sensibilità ambientale/paesaggistica – aggiunge Massardi – assicura un orizzonte temporale adeguato alla programmazione e realizzazione di interventi in una significativa porzione del territorio regionale”.

“Una legge di bilancio che conferma, ancora una volta, l’attenzione di Regione Lombardia nella difesa del suolo e alle opere connesse” conclude il leghista Massardi.