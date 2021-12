Ghiroldi e Massardi (Lega): “Dalla Regione alla Protezione civile 40 milioni di euro in tre anni”

(red.) Sono state approvate in aula consigliare di Regione Lombardia le nuove disposizioni generali in materia di Protezione civile. E’ intervenuto il consigliere regionale Francesco Ghiroldi (Lega), promotore di un emendamento (rimodulato dal relatore in aula) in favore delle comunità montane: “All’interno di questa legge, che disciplina l’organizzazione ed il funzionamento del sistema di Protezione civile lombardo, è stata previsto che, per un più efficace espletamento delle attività, gli enti di Area Vasta possono avvalersi di altri enti locali, in particolare delle Comunità Montane e degli enti Parco, mediante appositi accordi e convenzioni. Un importante passo avanti di Regione Lombardia nella valorizzazione delle Comunità Montane e una maggiore funzionalità del servizio di Protezione civile”.

“La legge di bilancio 2022-2024 approvata dal Pirellone” aggiunge inoltre Ghiroldi, “prevede nel prossimo triennio 40 milioni di euro per la Protezione civile, uno stanziamento senza precedenti, e ben 150 milioni di euro per la difesa del suolo e la prevenzione del rischio idrogeologico. Cifre importanti che dimostrano, con i fatti, il grande impegno di Regione Lombardia verso i territori e tutti i volontari da sempre in prima linea nelle emergenze e ai quali va il mio ringraziamento”.

Soddisfazione anche da parte del consigliere regionale, vicecapogruppo della Lega, Floriano Massardi: “in Lombardia sono attive quasi 900 organizzazioni di Protezione civile, tra associazioni e gruppi comunali. I 15mila volontari lombardi hanno permesso alla nostra Regione di far fronte alla situazione di emergenza Covid, oltre a essere sempre presenti per aiutare la popolazione. Le ingenti somme messe a disposizione confermano l’attenzione della Lombardia alla Protezione civile che ringrazio per il grande lavoro svolto”.