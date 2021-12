Bilancio di previsione, Massardi (Lega): “Oltre 2 milioni per il Bresciano, 1,3 solo in Valsabbia”

(red.) È stato approvato nell’Aula consigliare di Regione Lombardia l’Ordine del Giorno del Consigliere Floriano Massardi (Lega) per l’utilizzo del fondo “Interventi per la ripresa economica” nell’ambito della legge di bilancio 2022-2024, che finanzia numerosi Comuni del Bresciano. In merito è intervenuto il Consigliere regionale e vicecapogruppo della Lega, promotore dell’ODG e di alcuni degli interventi approvati in Aula: “si tratta di risorse destinate al sostegno degli investimenti regionali e dello sviluppo infrastrutturale di numerosi progetti per oltre 2 milioni di euro (di cui circa 1,3 milioni euro in Vallesabbia). Ecco i comuni finanziati:

– Vallio Terme per la costruzione della nuova palestra e della passerella pedonale sul torrente Vrenda di collegamento con il centro sportivo;

– Bione per la manutenzione straordinaria del dissesto di una porzione di strada in via Bersenico;

– Sabbio Chiese per il nuovo museo degli “Stampatori da Sabbio”;

– Pertica Alta per il completamento degli spazi comunali in via Provinciale all’altezza del civico 99;

– Serle per la manutenzione straordinaria dell’edificio sito in via Muradelli;

– Agnosine per la manutenzione straordinaria dello spondale del Torrente Bondaglio;

– Nuvolera per l’intervento di manutenzione straordinaria delle piste ciclabili;

– Pontoglio per l’intervento di manutenzione straordinaria di un immobile comunale adibito a Protezione civile;

– Urago d’Oglio per l’intervento di manutenzione straordinaria delle piste ciclabili;

– Roccafranca per l’intervento di manutenzione straordinaria della sede degli Alpini in via Milano;

– Rezzato per il miglioramento e ripristino dell’efficienza idraulica del torrente Rudone di Virle;

– Mazzano per l’allargamento della strada in via Santellone;

– Berlingo per la manutenzione straordinaria della sede del Municipio;

– Coccaglio per la riqualificazione stradale di via Dante e via Silvio Pellico;

– Marcheno per la manutenzione straordinaria della viabilità e la creazione di parcheggi in via Madonnina;

– Sale Marasino per la sistemazione del palazzo comunale.

“Tutti i progetti – aggiunge il Consigliere leghista Massardi – saranno finanziati e verranno realizzati nell’anno 2022. Risorse importanti e strategiche per i Comuni che dimostra l’impegno della Regione nel sostenere gli Enti locali, in particolare quelli montani, nella loro programmazione” conclude Massardi.