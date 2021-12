Bilancio di previsione, Tironi (FI): “I miei Ordini del Giorno per il volontariato e la sanità”

(red.) Questa mattina sono stati approvati i diversi Ordini del Giorno nella seduta del Consiglio Regionale della Lombardia dedicata al Bilancio di Previsione 2022-2024 volti a dare sostegno ai comuni della provincia di Brescia per la messa in sicurezza di opere infrastrutturali, ma anche per dotare le associazioni di volontariato di nuovi e ulteriori spazi idonei.

«La Legge di Bilancio rappresenta una boccata d’ossigeno per le amministrazioni comunali – afferma Simona Tironi (Forza Italia) Vicepresidente III Commissione Sanità e Politiche Sociali di Regione Lombardia – che ogni giorno compiono imprese straordinarie per far quadrare i conti senza far mancare i servizi ai propri cittadini».

«Per questo – prosegue Tironi – ho depositato una serie di Ordini del Giorno al bilancio, approvati all’unanimità, proprio per sostenere e aiutare le amministrazioni comunali nelle relative opere di messa in sicurezza delle infrastrutture in favore di tutti i cittadini lombardi e dei turisti, soprattutto nell’ambito della sanità».

Infatti, non è mancato il supporto della Vicepresidente Simona Tironi al mondo sanitario dove, in particolare, è stato approvato un Ordine del Giorno proprio a prima firma Tironi che permette il supporto delle associazioni di volontariato che operano nella provincia di Brescia.

«Il periodo di pandemia – afferma Tironi – ha messo in luce oggi più di ieri il grande ruolo e lo sforzo straordinario che hanno compiuto le nostre associazioni di volontariato nel soccorrere con le ambulanze i cittadini, accompagnandoli verso gli ospedali o i servizi sanitari di secondo livello. Oggi ho la possibilità concreta di supportare la loro attività di volontariato sostenendo concretamente la realizzazione di nuove sedi, o l’adeguamento di quelle già esistenti, che rappresentano la casa di quei volontari che ogni giorno ci salvano la vita. È doveroso fornire loro gli strumenti adeguati a svolgere tale servizio nel modo più idoneo permettendo una migliore e più pronta possibilità di intervento dei mezzi di soccorso e dei loro volontari».

«In particolar modo – prosegue Tironi – i miei OdG sono concentrati sulla realizzazione della nuova sede della Croce Bianca di Chiari, composta da un grande gruppo che ha svolto un servizio incessante in questi mesi di pandemia, senza risparmio di energie e con grande senso di abnegazione non solo nel Comune di Chiari ma anche nei comuni limitrofi, sull’ampliamento della centrale 118 del “Gruppo Volontari soccorso Roccafranca-Ludriano”, da sempre impegnata nell’aiuto al prossimo nell’ambito della salute e sull’adeguamento strutturale della sede operativa della Croce Azzurra Travagliato O.D.V. che da trentadue anni si occupa del servizio di emergenza e urgenza, trasporto, dialisi e servizi sportivi per la comunità travagliatese e comuni limitrofi, come Torbole Casaglia, Berlingo, Berlinghetto, Lograto, e altri».

«È un aiuto che va nella direzione di migliorare le condizioni strutturali delle sedi di queste associazioni – chiosa Tironi – per permettere ai militi volontari e ai dipendenti delle stesse di operare nel migliore dei modi. Sono associazioni convenzionate con AREU che permettono alla nostra Agenzia Regionale di Emergenza e Urgenza di poter essere sempre più tempestivamente presente sul territorio salvando la vita ai nostri cittadini. Non si può negare che ai nostri volontari è sempre stato vicino il ringraziamento di tutte le Istituzioni, soprattutto in questo periodo di pandemia, ma dalle parole è giusto passare ai fatti, ed in tal senso si inseriscono i miei OdG per dare loro un ringraziamento concreto fornendogli una casa degna del grande lavoro che ogni giorno compiono per la nostra straordinaria provincia».

Nello specifico l’Ordine del Giorno 7107 a prima firma Tironi prevede un intervento di adeguamento funzionale della ex Chiesa San Gervasio di Chiari per ospitare la nuova sede della Croce Bianca Sezione di Chiari a Chiari (BS) per un finanziamento pari ad € 300 mila; un intervento di ampliamento della centrale 118 e realizzazione di nuove autorimesse ad uso dell’Associazione “Gruppo Volontari soccorso Roccafranca-Ludriano” a Roccafranca (BS) per un finanziamento pari ad € 187 mila; un intervento di completamento della riqualificazione della struttura comunale ospitante la sede operativa della Croce Azzurra Travagliato O.D.V. a Travagliato (BS) per un finanziamento pari ad 95 mila euro.

«Ringraziando i volontari del soccorso – conclude Tironi – non possiamo dimenticare lo straordinario lavoro che la Protezione Civile ogni giorno fornisce negli hub vaccinali della nostra provincia. Per questo sono contenta di sostenere la realizzazione del nuovo Centro polifunzionale a Botticino, destinato proprio alla Protezione Civile, il quale ha la capacità di essere punto di riferimento per la Lombardia orientale in materia di formazione e addestramento antincendio, e non solo, ma anche, essendo dotato di una base elicotteristica, punto di supporto per l’atterraggio degli elicotteri di Regione Lombardia».