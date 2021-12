Bilancio di previsione, Mazzali (FdI): “Odg per la viabilità del comune di Iseo”

(red.) “E’ stato approvato il mio ordine del giorno al Bilancio, che stiamo discutendo in Consiglio regionale, per finanziare i lavori di manutenzione straordinaria dell’intersezione tra via Roma e via S. Bonomelli nel Comune di Iseo (Brescia). Ho impegnato la Giunta regionale a intervenire per un ammontare complessivo di euro 200.000 per l’anno 2022.

Una delle criticità maggiormente caratterizzante la viabilità iseana è certamente l’intersezione fra via Roma e via Silvio Bonomelli. Attualmente via Silvio Bonomelli risulta essere a senso unico, nei prossimi mesi saranno avviati dei piani di lottizzazione che dovrebbero portare all’allargamento di tale via con conseguente allargamento della sede stradale e ripristino del doppio senso di marcia: sicuramente l’aumento dei veicoli che confluiranno su via Roma attraverso via Silvio Bonomelli aumenteranno la pericolosità. A questo punto l’intersezione, congiuntamente all’adeguamento dell’innesto in via Botti, può rappresentare uno degli interventi viabilistici più strategici anche in considerazione della viabilità per l’ospedale oggi interrotta dalla ferrovia: al fine di garantire ai mezzi di soccorso un transito senza interruzioni e contestualmente il più celere possibile, l’adeguamento della strada rappresenta una tappa fondamentale”. Lo dichiara Barbara Mazzali, consigliere regionale di Fratelli d’Italia. Per il sindaco Marco Ghitti “l’opera è necessaria e porterà grandi benefici al territorio per combattere il dissesto idrogeologico. Ringrazio il consigliere Mazzali per la sua costante presenza sul nostro territorio bresciano e ringrazio Regione Lombardia che è vicina a noi sindaci”.