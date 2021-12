Bilancio di previsione, Mazzali (FdI): “260 mila euro per la rotatoria a Desenzano”

(red.) “E’ stato approvato il mio ordine del giorno al Bilancio, che stiamo discutendo in Consiglio regionale, per finanziare la realizzazione della rotatoria nel comune di Desenzano del Garda, all’intersezione tra via Rimembranze e viale Monte Corno. L’opera verrà finanziata con euro 260.000 per l’anno 2022.

Ho chiesto di prevedere questa opera che il comune di Desenzano del Garda ha inserito nel programma delle Opere Pubbliche dell’anno 2021. La rotatoria è fondamentale per due strade: una porta al cimitero e l’altra è sfruttata ad alto scorrimento ed è diventata l’arteria principale di collegamento esterno del centro abitato di Desenzano del Garda fra l’uscita dell’autostrada /SP11 e i comuni che si affacciano sulla sponda del lago. La rotatoria quindi si rende indispensabile per mettere in sicurezza la viabilità, rallentando il traffico in entrata e in uscita, consentendo a chi si reca al cimitero e ai residenti della zona un’immissione sicura su questa arteria di collegamento”. Lo dichiara Barbara Mazzali, consigliere regionale di Fratelli d’Italia.

Pietro Avanzi, assessore al Patrimonio di Desenzano del Garda, sottolinea “piena soddisfazione per l’approvazione dell’ordine del giorno che riguarda il nostro territorio”. “Finalmente – aggiunge – verrà risistemata la viabilità della zona, portando benefici dal punto di vista della sicurezza in un tratto che avevamo segnalato come pericoloso. Ringrazio la consigliera Mazzali per l’interessamento e per l’impegno che ha messo in questo progetto”.