Bilancio di previsione, Girelli (Pd): “Fondi per la Casa del Custode in Valsabbia”

(red.) Bilancio Regione Lombardia, Girelli: “Grazie a odg del PD alla “Casa del custode” della Comunità Montana della Valle Sabbia arriveranno 250mila euro”.

Grazie a un ordine del giorno del PD, a prima firma Gianni Girelli, del Bilancio di previsione 2022 – 2024 di Regione Lombardia, alla “Casa del Custode” di proprietà della Comunità Montana della Valle Sabbia arriveranno 250 mila euro.

“Sono molto soddisfatto per questo stanziamento perché dalla riqualificazione dell’edificio presso l’ex Centrale idroelettrica nel Comune di Barghe trarrà beneficio l’interà comunità di quel territorio – spiega Gianni Girelli _ Il progetto infatti rientra tra quelli che la stessa Comunità Montana della Valle Sabbia ritiene strategici per lo sviluppo delle sue politiche sociali in ottica sovracomunale”