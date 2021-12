Bilancio di previsione, Epis (Lega): “Sul territorio per un’elevata qualità urbanistica”

(red.) “Occorre puntare su un’elevata qualità urbanistica degli interventi, tutelare e valorizzare la ricchezza dei valori storici e identitari, delle espressioni culturali, dei saperi, delle opere e dei manufatti che caratterizzano le nostre città. Soprattutto le piccole città che rappresentano la spina dorsale dell’equilibrio territoriale di tutta la Lombardia.” Così Federica Epis, consigliere regionale del Carroccio, commenta positivamente l’approvazione degli ordini del giorno in Consiglio regionale della Lombardia, in sede di discussione del bilancio 2022-2024, relativi a numerosi interventi e finanziamenti di opere nei comuni lombardi.

Tra questi: nel comune di Adro la realizzazione del collegamento stradale via Brutello – Piazza Costantino per l’importo di euro 200 mila; nel comune di Pontoglio l’intervento di manutenzione straordinaria di via Castello per l’importo di euro 310 mila; nel comune di Pompiano l’intervento di manutenzione straordinaria del laghetto da pesca “Peschiera” per l’importo di euro 60 mila; 330.200 euro per l’intervento di manutenzione straordinaria del Parco di Interesse Sovracomunale “Savarona Quinzano d’Oglio” – Progetto DNA nel comune di Quinzano d’Oglio; 300 mila euro per l’intervento di restauro della Torre Campanaria e Piazza delle Fontane Vecchie nel comune di Capriolo; 200 mila euro per l’intervento di manutenzione straordinaria piste ciclopedonali nel comune di Padenghe sul Garda. Questo il risultato del voto del Consiglio regionale della Lombardia per l’ordine del giorno presentato dalla consigliera Federica Epis in sede di discussione del bilancio 2022-2024 di Regione Lombardia.