Bilancio di previsione, Epis (Lega): “400 mila euro per rilanciare la ciclabile Tonale-Sebino-Po”

(red.) Approvato in Consiglio regionale della Lombardia l’emendamento fortemente sostenuto dalla consigliera leghista Federica Epis relativo allo stanziamento di 200mila euro per il 2023 e altrettanti per il 2024 per realizzare un tratto di pista ciclabile nel Comune di Pontoglio (Bs) al fine di ripristinare il percorso ciclabile di interesse regionale n.12 “Passo del Tonale-Sebino-Po” attualmente interrotto a causa di modifiche planoaltimetriche conseguenti alla realizzazione della variante alla strada provinciale 101. “Si tratta – spiega Epis – della definizione complessiva di un percorso ciclabile in grado di valorizzare i territori, la mobilità dolce ed il turismo sostenibile dal Passo del Tonale sino al fiume Po, al fine di ottenere un tracciato unico, della lunghezza di circa 290 km nella sua asta principale, sul quale Regione Lombardia sta lavorando all’interconnessione e completamento dei percorsi lenti sul territorio di competenza. Il tratto che interessa Pontoglio ha anche e soprattutto evidenti ricadute e potenzialità positive in ambito turistico ed economico, poiché ridarà impulso ad un settore, quello del turismo in bicicletta, che già registra trend in costante ascesa in tutta Europa.”