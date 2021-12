Bilancio di previsione, Beccalossi (Misto): “Con i miei emendamenti risorse per il territorio”

(red.) “1,5 milioni per il territorio bresciano, che finanzieranno importanti opere in 12 Comuni. Con gli ordini del giorno da me presentati e approvati oggi dal Consiglio Regionale, vengono stanziate risorse per progetti da tempo attesi sui territori: dalla riqualificazione di edifici comunali alla manutenzione di strade, fino alla realizzazione di opere per la valorizzazione di siti della Valle Camonica”.

Lo dichiara Viviana Beccalossi, presidente del Gruppo Misto in Consiglio Regionale, a margine della votazione degli atti di Bilancio, conclusasi oggi al Pirellone, che ha visto l’approvazione di diversi ordini del giorno dedicati al territorio bresciano, da lei presentati e sottoscritti dalla consigliera Claudia Carzeri (Forza Italia).

“Inoltre, con tre miei emendamenti approvati -prosegue Viviana Beccalossi- si stanziano ingenti fondi per il territorio regionale. 60 milioni di euro saranno destinati a lavori per migliorare le infrastrutture del servizio idrico integrato, mentre 3,7 milioni ai consorzi di bonifica per la riparazione di danni dovuti al maltempo,. Infine, 12 milioni serviranno a interventi per migliorare l’accessibilità alle stazioni e alle fermate ferroviarie per favorire gli scambi intermodali e incrementare la sostenibilità della mobilità regionale”.

“Anche questa volta -conclude Viviana Beccalossi- Regione Lombardia si è dimostrata sensibile alle esigenze provenienti dai Comuni bresciani, che potranno quindi procedere nel 2022 con i lavori che valorizzeranno il patrimonio pubblico e, cosa più importante, avranno una positiva ricaduta sulla quotidianità dei cittadini”.

Di seguito, le opere finanziate dagli Ordini del giorno di Viviana Beccalossi approvati oggi e destinati al territorio bresciano

Limone sul Garda: 60.000 euro per opere di manutenzione straordinaria della strada comunale di via Nanzello.

Rezzato: 130.000 euro per la riqualificazione della strada di via Valverde.

Corzano: 180.000 euro per lavori di riqualificazione del Municipio

Sulzano: 150.000 euro per lavori di riqualificazione del Municipio

Calcinato: 85.000 euro per lavori di riqualificazione del Municipio

Serle: 44.000 euro per lavori di riqualificazione di Villa Brivio

Malonno: 60.000 euro per riqualificazione della strada agrosilvopastorale per la malga Campo di Nazio

Berzo Inferiore: 200.000 euro per lavori di riqualificazione del Municipio

Berzo Demo: 150.000 euro per il ripristino del Rifugio Loa

Vione: 90.000 euro per l’ampliamento del bivacco di Plaza Gerù lungo l’Adamello UltraTrail

Temù: 160.000 euro per la realizzazione della nuova piazza nella frazione di Pontagna

Polpenazze: 150.000 euro per opere di potenziamento della rete fognaria per acque bianche