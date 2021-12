Nucleare, Erba (M5S): «Gli investimenti del PNRR su tecnologie rinnovabili già a disposizione»

(red.) Raffaele Erba (M5S Lombardia): «Oggi abbiamo le tecnologie e le risorse per avviare subito una vera transizione ecologica. Le rinnovabili ora a disposizione rappresentano soluzioni efficaci e consolidate che, insieme al risparmio energetico, sono la via maestra per un futuro sostenibile, capace di rispettare l’ambiente e creare lavoro. Al ministro Cingolani, che oggi è tornato a parlare di nucleare di quarta generazione, chiediamo di essere pragmatico. Riteniamo opportuno che l’Italia investa le risorse del PNRR laddove esistano già studi e certezze, piuttosto che inseguire un passato, il nucleare, in merito al quale il Paese si è già espresso. Ad oggi il nucleare di quarta generazione non ha un dove, né un come, né soprattutto un quando in Italia. Mentre solare, eolico, idrogeno hanno mercati e tecnologie per intervenire subito. Studiare per un ipotetico futuro non è mai una cattiva idea, ma oggi abbiamo fondi e tecnologie per intervenire nell’immediato e la politica deve agire in tal senso. Esattamente quello che chiede l’Europa» così il Consigliere Regionale Raffaele Erba in merito alle dichiarazioni rilasciate dal ministro alla Transizione Ecologica Roberto Cingolani, il quale nel corso di un incontro via web con gli studenti delle superiori, organizzato dal progetto didattico Cosmopolites, aveva dichiarato: «In futuro, quando avremo tutti i dati sui costi per megawatt, sulla produzione di scorie radioattive, su quanto sono sicure (le centrali di 4/a generazione, n.d.r.), allora il paese potrà prendere le sue decisioni, con un altro referendum».