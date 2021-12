Massardi (Lega): “All’agenzia Tpl di Brescia oltre 10 mln per comprare nuovi autobus”

(red.) “Stanziati oltre 60,8 milioni di euro per cofinanziare l’acquisto di 190 nuovi autobus a basso impatto ambientale, da destinare alle Agenzie del Tpl (trasporto pubblico locale), e le relative infrastrutture di supporto per i mezzi ad alimentazione alternativa quali impianti di distribuzione e infrastrutture di ricarica: un impegno concreto di Regione Lombardia per la sostenibilità dei trasporti”. Così il Consigliere regionale e vicecapogruppo della Lega Floriano Massardi in merito al contributo per l’acquisto di nuovi mezzi di trasporto pubblico ‘green’.

“Dal Pirellone prosegue l’azione di rinnovo della flotta degli autobus per garantire un parco mezzi sempre più performante, confortevole e sostenibile – sottolinea il vicecapogruppo Massardi che prosegue – lo stanziamento di questi 60,8 milioni di euro segue quello di 98,7 milioni deliberato a ottobre per l’acquisto di altri 480 autobus. A questi due recenti finanziamenti regionali si aggiungono ulteriori 92,6 milioni di euro messi a disposizione del Tlp tra 2020 e 2021, corrispondenti a una stima di circa 510 autobus che entreranno in servizio da qui al 2026”.

“All’agenzia Tpl di Brescia andranno, con questo ultimo stanziamento, oltre 10 milioni di euro; i nuovi mezzi avranno idonee attrezzature e dotazioni per l’accessibilità di persone a ridotta mobilità, dispositivi per la localizzazione, videosorveglianza e conteggio dei passeggeri – conclude Massardi – si tratta di investimenti importanti che Regione Lombardia mette in campo per migliorare la qualità del servizio e aumentare, con i fatti, la sostenibilità del trasporto pubblico locale”.