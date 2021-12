Agricoltura, Massardi (Lega): “Lombardia finanzia irrigazione intelligente”

(red.) “10 milioni di euro messi a disposizione da Regione Lombardia alle imprese e alle società agricole per opere e impianti con l’obiettivo di ridurre il fabbisogno e l’utilizzo di acqua per irrigazione in ambito aziendale. Si tratta ad esempio di interventi di riconversione del metodo irriguo come microirrigazione e subirrigazione, pivot, rainger, rotoli con acqua piovana con diffusori LEPA o Lesa oppure con irrigatori a lunga gittata, sistemazione dei terreni agricoli finalizzata esclusivamente all’installazione di impianti, macchine e attrezzature. Possono presentare domanda gli imprenditori individuali e le società agricole di persone, capitali o cooperative. L’ammontare del contributo è pari al 40% della spesa ammessa; la spesa minima ammissibile per domanda di contributo è pari a € 25.000,00 e il massimale di spesa ammissibile a contributo è pari a € 400.000,00 per domanda.” Così Floriano Massardi, consigliere della Lega e Vicepresidente della VIII Commissione permanente Agricoltura, montagna, foreste e parchi di Regione Lombardia, illustrando il nuovo bando regionale destinato alle imprese agricole per ridurre il fabbisogno e l’utilizzo dell’acqua. La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 12.00 del 31 marzo 2022.