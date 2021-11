Crisi Carrefour, Alberti (M5S): “Si lavori a soluzione senza licenziamenti”

(red.) Dino Alberti (M5S): «Il 4 ottobre abbiamo depositato in Commissione Attività Produttive richiesta di audizione urgente dei vertici Carrefour e delle delegazioni sindacali coinvolte, allo scopo di trovare possibili soluzioni per una crisi aziendale che potrebbe costare 769 posti di lavoro. Il futuro di questi lavoratori e delle loro famiglie evidentemente non è una priorità per Regione Lombardia, che ad oggi non ha ancora convocato le parti. A quanto risulta Carrefour Italia ha incontrato i rappresentanti sindacali, lo scorso 11 novembre, proprio per presentare il piano di rilancio per il 2022 e gli investimenti per il triennio 2022/2024. Le posizioni sono però rimaste distanti. Da una parte l’azienda ha ribadito i motivi tecnici, organizzativi e produttivi per i quali per la società non è possibile ricorrere a forme alternative di riduzione del personale. Dal canto loro i sindacati hanno sottolineato la mancanza di un investimento sui lavoratori.

Come Movimento Cinque Stelle continueremo a lavorare al fine di trovare una soluzione che preservi il lavoro. Motivo per cui vigileremo sulle proposte relative ai piani di rilancio aziendale, affinché non diventino un mero strumento per tagliare il personale e incapace di perseguire l’obiettivo del rilancio aziendale» così Dino Alberti, Consigliere Regionale del Movimento Cinque stelle, in merito alla crisi di Carrefour Italia che portato all’avviamento delle procedure di licenziamento collettivo, per 769 dipendenti.