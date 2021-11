Cecchetti (Lega): “Lombardia accelera la ripresa con 3755 nuove imprese innovative”

(red.) “I dati diffusi dal Ministero dello Sviluppo economico – con il rapporto riferito al terzo trimestre del 2021 riguardante startup e PMI innovative, che vede la Lombardia al primo posto in Italia per crescita dell’imprenditoria innovativa con 3755 nuove realtà, il 26,8% del dato nazionale – sono la fotografia di una realtà che vede la Lombardia rimboccarsi le maniche e spingere sull’acceleratore dello sviluppo, proiettandoci verso una ripartenza significativa. Grazie alla giunta guidata dal governatore Attilio Fontana, che ha stanziato complessivamente 4,5 miliardi per il rilancio economico produttivo, fondi che permetteranno tra l’altro l’apertura di migliaia di cantieri, la nostra Regione ha messo in campo risorse molto significative per dare risposte di lavoro e crescita ai nostri territori e alle nostre imprese.” Lo dichiara Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier.