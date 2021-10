Massardi (Lega) : “Protezione Civile, da Regione oltre un milione per il Bresciano”

(red.) “Finanziamenti per 582.753 euro assegnati da Regione Lombardia ai gruppi comunali e 729.906 euro alle associazioni della Provincia di Brescia per acquisto mezzi e attrezzature da destinare ai volontari di protezione civile. Ennesima riprova del riconoscimento da parte di Regione Lombardia a chi si impegna nella prevenzione di incendi boschivi, rischi idrogeologici e terremoti: volontari estremamente formati che garantiscono, sia sul territorio regionale sia su quello nazionale, un supporto costante di alta specializzazione nei casi di calamità naturale e non ultimo anche nell’emergenza Covid.” Così Floriano Massardi, vicecapogruppo della Lega in consiglio regionale, sui finanziamenti destinati ai gruppi comunali e associazioni lombarde della Protezione civile. “Anche Brescia e il suo territorio hanno dato il loro apporto alle numerose esigenze che sono sorte negli anni dimostrando energia e caparbietà nel risolvere le esigenze di chi è stato vittima di emergenze.”

I Comuni destinatari dei finanziamenti Protezione civile:

Mazzano euro 16.113

Piancogno euro 36 mila

Braone 36 mila

Palazzolo sull’Oglio 36 mila

Bovezzo euro 27.229

Castenedolo euro 31.500

Gavardo euro 27.395

Botticino euro 36 mila

Lonato del Garda euro 35.730

Parco Oglio Nord euro 35.100

Leno euro 36 mila

Breno euro 33.999

Pozzolengo euro 34.147

CM Sebino Bresciano euro 36 mila

Remedello euro 39.970

Ospitaletto euro 36 mila

Ossimo euro 17.568

Cazzago San Martino euro 36 mila