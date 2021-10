Meccanizzazione in agricoltura, Rolfi: “Presto un bando di Regione”

(red.) “La meccanizzazione è uno degli elementi chiave per l’agricoltura del futuro. Innovare significa abbattere le emissioni, razionalizzare le risorse, promuove la precision farming. L’agricoltura italiana è già la più sostenibile d’Europa e grazie allo sviluppo dei macchinari sarà possibile ottenere risultati ancora migliori in ottica di tutela delle aziende e dei consumatori”. Lo ha detto l’assessore regionale lombardo all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi, che oggi ha visitato la EIMA International di Bologna, fiera internazionale di Macchine per l’Agricoltura e il Giardinaggio.

“La Regione Lombardia – ha aggiunto – è in campo anche su questo tema. Nelle prossime settimane faremo un bando, già presentato alle associazioni di categoria, per ridurre le emissioni prodotte dalle attività agromeccaniche attraverso l’acquisto di macchinari innovativi e impianti di trattamento degli effluenti. Non basta parlare di sostenibilità, serve accompagnare le aziende nei processi di innovazione”.

“Non si tratta di un’azione isolata: abbiamo destinato 4 milioni in tre anni alle aziende agricole agricole lombarde per ridurre gli impatti ambientali della gestione dei reflui zootecnici. Risorse – ha concluso Rolfi – che sono servite all’acquisto di iniettori, coperture per lo stoccaggio e impiantistica di trattamento dei reflui”.