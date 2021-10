Fattorie didattiche, un corso per operatori

(red.) Sono sempre più apprezzate le Fattorie didattiche, luoghi in cui bambini ed adulti possono usufruire di percorsi formativi legati all’agricoltura, in tutte le sue forme. Una modalità educativa che rappresenta anche una diversificazione per numerose aziende agricole e agrituristiche del territorio. La visita in queste strutture è un’occasione, inoltre, per educare al consumo consapevole ed al rispetto dell’ambiente.

A tal proposito, l’Ente di Formazione di Confagricoltura Lombardia, Eapral, organizza un corso per poter ottenere la qualifica di operatore di Fattoria didattica, che abbinato al corso per operatore agrituristico, risulta essere obbligatorio per l’iscrizione all’Albo regionale. Il percorso ha una durata complessiva di 50 ore e si svolgerà in modalità e-learning dal 12 gennaio al 2 febbraio 2022.

Un’occasione anche per tanti giovani ( e meno giovani) bresciani. Durante gli incontri verranno affrontati i temi di pedagogia, psicologia, gestione della comunicazione sui social network, in particolar modo saranno approfonditi i rapporti con la scuola simulando percorsi didattici legati all’agricoltura ed alle attività svolte in azienda, oltre ad una trattazione approfondita della normativa vigente in Lombardia. Le iscrizioni sono aperte fino al 29 dicembre 2021.

Per maggiori informazioni è possibili scrivere a eapral@confagricolturalombardia.it oppure telefonare al numero 02/78612751.